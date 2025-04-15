Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 21 hayvan telef oldu
Mersin'in Gülnar ilçesinde ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu.
Şeyhömer Mahallesi'nde M.A.Ö'nün evinin önündeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki 20 küçükbaş ve 1 eşek telef oldu.
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