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        Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 21 hayvan telef oldu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:07
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        Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 21 hayvan telef oldu
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu.

        Şeyhömer Mahallesi'nde M.A.Ö'nün evinin önündeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki 20 küçükbaş ve 1 eşek telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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