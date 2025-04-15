Silifke'de din görevlilerine uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi
Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında din görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında din görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ek hizmet binasında din görevlileriyle bir araya geldi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı eğitimde, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Polis ekipleri, programda katılımcıların sorularını da yanıtladı.
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