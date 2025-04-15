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        Silifke'de din görevlilerine uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında din görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:36
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        Silifke'de din görevlilerine uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında din görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

        Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ek hizmet binasında din görevlileriyle bir araya geldi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı eğitimde, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Polis ekipleri, programda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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