Silifke'de din görevlilerine uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı eğitimde, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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