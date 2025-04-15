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        Erdemli'de ortaokul öğrencilerine meslek liseleri tanıtıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine meslek liselerinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:58
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        Erdemli'de ortaokul öğrencilerine meslek liseleri tanıtıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine meslek liselerinin tanıtımı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine yönelik Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda "Meslek Liseleri Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitimde ve ekonominin kalkınmasında mesleki eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Ailelere ve gençlere seslenen Durmuş, "Bugün burada 7. ve 8. sınıfta eğitim gören gençlerimizin gelecekte eğitim ve mesleklerine yön verecek olan mesleklerin tanıtımını yapıyoruz. Ailelerimiz çocuklarına kendi hayallerini aktarsın ancak onlar bilgi birikimi doğrultusunda yapmak istedikleri ve mutlu olabilecekleri insanlığa katkı sağlayabilecekleri meslekleri gerçekleştirsinler." diye konuştu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de Erdemli'de bu yıl 1200 öğrencinin ortaokuldan liselere geçiş yapacağını belirterek, etkinlikte 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 30 alanına ilişkin tanıtım yapılacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler, stantları gezerek meslekler hakkında bilgi aldı.

        Programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

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