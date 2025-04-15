Mersin'de hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
A.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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