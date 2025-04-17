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        Mersin'de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:14
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        Mersin'de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

        Operasyonda, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile malzemeye el konuldu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

        Operasyon, jandarma tarafından dronla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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