Mersin'de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda, tır, pikap ve kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ile malzemeye el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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