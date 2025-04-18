Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tır ve panelvanda yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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