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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:18
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

        Mersin Spor: Cobbs 12, Efianayi 12, Emre Tanışan, Cruz 16, Magnay 3, Olaseni 15, Pineiro 6, Kartal Özmızrak 12, Canberk Kuş 2

        Semt77 Yalovaspor: McConico 11, Johnson 4, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Sherfield 11, Griffin 8, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Ege Özçelik 3

        1. Periyot: 28-22

        Devre: 44-41

        3. Periyot: 59-58

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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