ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet kupasını aldı

Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları verildikten sonra kaptan Alperi Onar ve Meesseman, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'ın takdim ettiği kupayı havaya kaldırdı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından ligde üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.

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