Mersin'de kardeşine tabancayla ateş edecek kişiyi motosikletli Yunus timi durdurdu

Mersin'de caddede tartıştığı kardeşine tabancayla ateş etmek üzere olan zanlıya yoldan geçen motosikletli Yunus timince müdahale edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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