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        Mersin'de kardeşine tabancayla ateş edecek kişiyi motosikletli Yunus timi durdurdu

        Mersin'de caddede tartıştığı kardeşine tabancayla ateş etmek üzere olan zanlıya yoldan geçen motosikletli Yunus timince müdahale edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:00
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        Mersin'de kardeşine tabancayla ateş edecek kişiyi motosikletli Yunus timi durdurdu
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        Mersin'de caddede tartıştığı kardeşine tabancayla ateş etmek üzere olan zanlıya yoldan geçen motosikletli Yunus timince müdahale edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 13 Nisan'da, husumetli oldukları iddia edilen H.B. ile kardeşi C.B. arasında kavga çıktı.

        Caddeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timi, tabancasını kardeşine doğrultan H.B'ye müdahale etti.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, caddeden geçen polis ekibinin kavgaya hızlı müdahale edip H.B'nin silahla ateş etmesini önlemesi ve çevredekileri sakinleştirmeye çalışması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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