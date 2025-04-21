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        Tarsus'ta "Yeni Dönemde Rusya ile Ticaret Fırsatları" konulu panel düzenlendi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde "Yeni Dönemde Rusya ile Ticaret Fırsatları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:39
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        Tarsus'ta "Yeni Dönemde Rusya ile Ticaret Fırsatları" konulu panel düzenlendi
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde "Yeni Dönemde Rusya ile Ticaret Fırsatları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak yaptı.

        Panele konuşmacı olarak Rusya'nın Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Rusya Ekonomi Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Ruslan Bekuzarov ve Rusya'nın Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessiliği Başdanışmanı Denis Simonov katıldı.

        Koçak, etkinlikte, Türkiye ile Rusya arasındaki ticarete ilişkin veriler paylaştı.

        Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı ihracatta Mersin'in önemli paya sahip olduğunu belirten Koçak, "Bu genel başarı tablosunun içinde Tarsus'ta önemli bir yer tutuyor." ifadesini kullandı.

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