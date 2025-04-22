Mersin'de Türk ve Rus çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen şenlik, Kum Mahallesi sahilinde gerçekleşti.

Etkinliğe, Özel Puşkin Milletlerarası İlkokulu ile Büyükeceli İlkokulunda öğrenim gören 81 çocuk katıldı.

Türk ve Rus çocuklar, şenlikte uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi.

Şenlik alanında çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, AA muhabirine, ​​​​​​​şirketin sosyal, çevresel ve çocuklara yönelik çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu bildiklerini anlatan Radchenko, "Bugün burada hem Rus hem de Türk okulundan çocukları bir araya getirerek farklı aktiviteler ve uçurtma şenliğiyle 23 Nisan'ı kutladık. Türkiye'deki kentlerin sayısına ithafen 81 uçurtmayı çocuklarımız uçurdu. Türkiye'deki bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.