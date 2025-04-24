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        Anamur'da uçurtma şenliği düzenlendi

        Anamur Belediyesince uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:34
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        Anamur'da uçurtma şenliği düzenlendi
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        Anamur Belediyesince uçurtma şenliği düzenlendi.

        Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar belediyenin dağıttığı uçurtmaları uçurdu.

        Ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, etkinliğe destek olanlara teşekkür ederek, şenlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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