Anamur'da uçurtma şenliği düzenlendi
Anamur Belediyesince uçurtma şenliği düzenlendi.
Anamur Belediyesince uçurtma şenliği düzenlendi.
Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar belediyenin dağıttığı uçurtmaları uçurdu.
Ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, etkinliğe destek olanlara teşekkür ederek, şenlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler de verdiklerini kaydetti.
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