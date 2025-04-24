Mersin'de ırmağa düşen cep telefonunu itfaiye çıkardı
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'na düşen cep telefonu itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'na düşen cep telefonu itfaiye ekiplerince çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Göksu Irmağı'na telefonunu düşüren kişi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu cep telefonunu bulunduğu yerden çıkardı.
Çıkarılan cep telefonu sahibine teslim edildi.
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