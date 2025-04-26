Tarsus'ta sağanak ve fırtına etkili oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya trafikte yakalanan araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.
İlçedeki bazı cadde, bulvar ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Dedeler Mahallesi Kilik mevkisinde sağanağın etkisiyle araziden taşınan çamur ve taşlar, iş makineleriyle temizlendi.
Atatürk Gençlik Parkı'nda da bir ağaç devrildi.
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