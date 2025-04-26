Tarsus'ta sağanak ve fırtına etkili oldu

Atatürk Gençlik Parkı'nda da bir ağaç devrildi.

İlçedeki bazı cadde, bulvar ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya trafikte yakalanan araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

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