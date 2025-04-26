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        Tarsus'ta sağanak ve fırtına etkili oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:33
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        Tarsus'ta sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

        Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya trafikte yakalanan araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.

        İlçedeki bazı cadde, bulvar ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Dedeler Mahallesi Kilik mevkisinde sağanağın etkisiyle araziden taşınan çamur ve taşlar, iş makineleriyle temizlendi.

        Atatürk Gençlik Parkı'nda da bir ağaç devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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