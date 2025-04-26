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        Mersin'de dolu etkili oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:57
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        Mersin'de dolu etkili oldu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

        Sabah saatlerinde başlayan dolu, Elvanlı, Çiftepınar, Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Kayacı mahallelerindeki tarım arazilerini beyaza bürüdü.

        Dolu yağışı, bölgede açıkta yetişen meyve ve sebzelerle bazı ağaçlara zarar verdi.

        Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, doludan etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması başlatacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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