Mersin'de dolu etkili oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.
Sabah saatlerinde başlayan dolu, Elvanlı, Çiftepınar, Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Kayacı mahallelerindeki tarım arazilerini beyaza bürüdü.
Dolu yağışı, bölgede açıkta yetişen meyve ve sebzelerle bazı ağaçlara zarar verdi.
Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, doludan etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması başlatacağı bildirildi.
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