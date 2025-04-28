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        Mersin'de kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:10
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        Mersin'de kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 33 NSA 81 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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