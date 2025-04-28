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        Gülnar'da 15. Erik ve Kültür Festivali yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 15. Erik ve Kültür Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:34
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        Gülnar'da 15. Erik ve Kültür Festivali yapıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde 15. Erik ve Kültür Festivali düzenlendi.

        Gülnar Belediyesinin desteğiyle Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Gezende Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, açılış töreninde, Gezende eriğinin bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

        Gezende eriğinin kendine has aroması ve kalitesiyle öne çıktığını belirten Önge, "Gezende eriğimiz, tadıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Bizler de bu eşsiz ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtmak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

        Festivalde çeşitli eğlenceler düzenlendi, yerel sanatçılar konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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