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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Veysel Memiş oldu

        Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:16
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        Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Veysel Memiş oldu
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        Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanlığına Veysel Memiş seçildi.

        AKİB'in açıklamasına göre, yeni dönemde görev yapacak koordinatör başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.

        Birliğin koordinatör başkanı, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş oldu.

        Başkan yardımcılığı görevlerine de Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan ile Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin getirildi.

        Açıklama görüşlerine yer verilen Memiş, AKİB'in "İhracatta Türkiye Yüzyılı" vizyonuna destek vereceğini belirtti.

        Sürdürülebilir ve katma değerli ihracatla güçlü gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

        "Amacımız, kaynaklarını verimli kullanan, karbon ayak izini azaltan ve yeşil dönüşüme öncülük eden bir profil ortaya koyup Akdeniz'den dünyaya uzanan güçlü, dirençli ve değer yaratan ticaret ağını daha da güçlendirmektir. Yeni dönemde, ortak akılla hareket ederek üreticimizi, ihracatçımızı ve bölgemizi uluslararası rekabette öne çıkaracak her adımın takipçisi ve öncüsü olacağız. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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