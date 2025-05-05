Mersin'de iş yerindeki düdüklü tencerenin patlama anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.

Bir personelin son anda kurtulduğu patlama anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaralananın olmadığı patlama, iş yerinde hasara neden oldu.

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