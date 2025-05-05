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        Mersin'de iş yerindeki düdüklü tencerenin patlama anı güvenlik kamerasında

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında bulunan düdüklü tencerenin patlama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:08
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        Mersin'de iş yerindeki düdüklü tencerenin patlama anı güvenlik kamerasında
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında bulunan düdüklü tencerenin patlama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Limonluk Mahallesi'ndeki lokantanın mutfak bölümünde bulunan düdüklü tencere yüksek basınç nedeniyle patladı.

        Yaralananın olmadığı patlama, iş yerinde hasara neden oldu.

        Bir personelin son anda kurtulduğu patlama anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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