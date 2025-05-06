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        Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defilede sergilendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Roma dönemine ait Taş Köprü'de düzenlenen defilede atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:58
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        Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defilede sergilendi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde Roma dönemine ait Taş Köprü'de düzenlenen defilede atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.

        Fransa ve Hırvatistan'daki okullarla yürütülen "European Schools With The Inclusive Power Of MUSIC" projesi kapsamında 30 Fransız ve Hırvat öğrenci ile öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silifke'de ağırlandı.

        Yabancı ve Türk öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık materyallerden kıyafet tasarladı.

        Kıyafetleri giyen öğrenciler, Göksu Nehri üzerindeki Roma dönemine ait Taş Köprü'de gerçekleştirilen defileye katıldı.

        Etkinliği Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da izledi.

        Proje koordinatörlerinden Ali Eren, gazetecilere, kültür, çevre ve müzikle uluslararası dostlukları güçlendirdiklerini söyledi.

        Demet Öztürk de şöyle konuştu:

        "Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkati çekmek istedik. Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı sokaklar, çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik. İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık olmasını istedik. Yeşil çevre için bilinçli nesil yetiştirmek istiyoruz."

        Projenin Fransa koordinatörü Severine Vivier ise Türk halkının misafirperver olduğunu ifade ederek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar, Silifke'nin güneşli havası gibi çok sıcak ve güler yüzlüler. Aktiviteler çok güzel programlanmış." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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