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        Mersin'de "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" yapıldı

        Mersin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:32
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        Mersin'de "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" yapıldı
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        Mersin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce "Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Çukurova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mersin Valisi Atilla Toros, çalıştayın açılışında, dezenformasyonun dijital çağın en tehlikeli virüslerinden olduğunu söyledi.

        Dezenformasyonun basit bir konu olmadığını aktaran Toros, kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat ekseninde mücadele etmenin önemli olduğunu kaydetti.

        Toros, toplumu yalana ve dezenformasyona karşı korumak zorunda olduklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dezenformasyon, insanları yanıltmak, yönlendirmek, kutuplaştırmak için bilinçli ve planlı şekilde üretilen, servis edilen bir algı operasyonudur, bazen haber başlığı, video, bazen de bir görsel yoluyla karşımıza çıkar, toplumu manipüle etmeyi, kurumlara güveni sarsmayı amaçlar, aile bağlarını hedef alır, milletin ortak aklını, vicdanını bulandırmayı gaye edinir. Bugün artık bilgi kirliliği, çevre kirliliği kadar hayati tehdittir. Doğanın bozulması, iklimi nasıl etkiliyorsa, bilginin kirlenmesi de toplumun sağduyusunu, ortak aklını tahrip etmektedir."

        Dezenformasyonla mücadelenin zorunluluk olduğuna değinen Toros, "Dezenformasyonla mücadele sadece iletişim kampanyası değil, bir milli güvenlik meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, doğru bilginin hızlı, şeffaf ve etkili biçimde kamuoyuna ulaştırılması için gösterilen kararlılık bu mücadelenin pusulasıdır." diye konuştu.

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da dezenformasyonla mücadelenin toplumlar için mutlak bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

        Dezenformasyonun toplumsal güveni zedeleyeceğini, siyasi kutuplaşmayı derinleştirdiğini ve demokratik mekanizmaları olumsuz yönlendirebileceğini aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

        "Genç kuşakların dezenformasyonla mücadelede hem avantajlı hem de dezavantajlı olduklarını görüyorum. Gençlerimizi avantajlı görüyorum çünkü teknolojiye hakimiyetleri ve dijital okuryazarlıkları oldukça yüksek. Dezavantajlı konumdalar, zira yeni medyanın yoğun içerik akışına ve özellikle dezenformasyona en fazla maruz kalan kesim de onlar. İşte tam bu noktada gençlerimizin dezenformasyon konusunda bilgi ve yeterliklerinin arttırılmasının ne kadar önemli olduğu görülmekte. Bu yüzden dezenformasyonla mücadele konusunda Mersin Üniversitesi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz."

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da dezenformasyonun toplumsal refahı ve demokratik süreçleri tehdit eden en kritik sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

        Bu çalıştayın Türkiye'nin hakikat odaklı iletişim stratejilerine katkı sunacağını dile getiren Yalınız, "Gençlerimizi dijital okur yazarlığı becerilerini geliştirmeyi, dezenformasyonla mücadelede etkin yöntemleri paylaşmayı ve demokratik hayata katılımlarını güçlendirmeyi hedeflediğimiz bu etkinliğin verimli sonuçlar doğuracağını yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından Dezenformasyonun Tanımı, Türleri ve Kavramsal Çerçevesi, Dezenformasyonun Yayılma Yolları ve Yeni Teknolojiler, Dezenformasyonun Toplumsal ve Politik Etkileri, Dezenformasyona Karşı Korunma Yöntemleri ve Politikalar, Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünmenin Rolü başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

        - Katılımcılar çalıştayı değerlendirdi

        TRT Genel Müdür Müşaviri ve Çocuk Medyası Uzmanı Bora Durmuşoğlu, dezenformasyonla mücadelenin önemine değinerek, "Dezenformasyona karşı çocukları ve gençleri korumak, sadece yanlış bilgiden uzak tutmak değil, aynı zamanda onları eleştirel düşünmeye teşvik etmek anlamına gelir. Bu da ancak bireyden devlete kadar uzanan çok katmanlı, bilinçli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkün olur. Unutmayalım, çocuklar doğru bilgiyle büyürse, yarının dünyası daha sağlıklı olur." ifadesini kullandı.

        MEÜ Dezenformasyonla Mücadele Öğrenci Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Berna Arslan da çalıştaya öğrencilerin ilgi gösterdiğini dile getirdi.

        Çalıştayın verimli geçtiğini anlatan Arslan, "Bu çalıştayın sonunda öğrencilerimizin ortaya koyacağı çözüm yolları ve tartışma alanı topluma katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz heyecanlı. Daha öğrenciyken böyle bir etkinliğe imza atmış olmaları onlar için değerli ve önemli." diye konuştu.

        MEÜ Dezenformasyonla Mücadele Öğrenci Topluluğu Başkanı Şeyda Akyol da dezenformasyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu belirterek, etkinliğin verimli geçtiği anlattı.

        Çalıştaya, MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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