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        Bozyazı'da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:51
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        Bozyazı'da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bozyazı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler sergiledi.

        Çalışmaları inceleyen Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, öğrencilerle sohbet etti.

        Topsakaloğlu, gençlerin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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