Bozyazı'da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bozyazı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler sergiledi.
Çalışmaları inceleyen Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, öğrencilerle sohbet etti.
Topsakaloğlu, gençlerin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.
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