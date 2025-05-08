Kaymakam Topsakaloğlu TÜBİTAK yarışmasında başarılı olan öğrencilerle buluştu

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana Bölge Finalleri"nde dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Topsakaloğlu, hazırladıkları projeyle TÜBİTAK yarışmasında 3. olan Tekmen Ortaokulu öğrencileri Asude Ak, Rabia Elkırmış ve Şerefhan Yalçı'yı makamında kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Topsakaloğlu, projede emeği geçenlere başarı belgesi verdi.

Kaymakam Topsakaloğlu, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler üreten bilimsel projeleri son derece kıymetli bulduklarını belirterek, bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini kaydetti.​​​​​​​