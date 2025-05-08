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        Mersin Valiliğinden saz kursunda cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama:

        Mersin Valiliği, saz kursunda cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin 22 Nisan'da tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:41
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        Mersin Valiliğinden saz kursunda cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama:
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        Mersin Valiliği, saz kursunda cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin 22 Nisan'da tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten Tarsus ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarsus ilçemizde 20 Nisan'da meydana gelen olayla ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.G. 22 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerinden dolayı mühürlenmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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