Yeşilay Mersin Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Karabörk'e ziyaret
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, beraberindekilerle İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e ziyarette bulundu.
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, beraberindekilerle İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e ziyarette bulundu.
Ziyarette, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve il genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, emniyet teşkilatının gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma konusunda yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.
Karabörk de Yeşilay'ın toplum sağlığına yönelik çalışmalarını desteklediklerini ve ortak projelere her zaman açık olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.