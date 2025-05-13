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        Mersin'de refüje çarpan taksideki 2 kişi öldü

        Mersin'in Mezitli ilçesinde refüje çarpan taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 02:33 Güncelleme: 13.05.2025 - 02:33
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        Mersin'de refüje çarpan taksideki 2 kişi öldü
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde refüje çarpan taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

        ​​​​​​​S.G. idaresindeki 33 T 0014 plakalı taksi, Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Refüjdeki ağaçlara çarparak duran taksiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu N.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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