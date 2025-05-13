Mersin Valiliğinden bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama:

Olay sonrasında zanlı U.T.E'nin tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "U.T.E'nin olayı videoya çekmesi ve sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma veya ele geçirme' suçundan da adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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