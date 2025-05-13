Gülnar'da "Empati Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında "Empati Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında "Empati Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen programa, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Etkinlikte gözleri kapatılan bazı katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.
Öğrencilerin şiirler okuduğu ve şarkılar söylediği etkinlikte drama gösterisi sunuldu.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de katıldı.
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