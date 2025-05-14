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        Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'de yıl sonunda üretime başlanması hedefleniyor

        Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) yıl sonu üretimin başlaması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:35
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        Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB'de yıl sonunda üretime başlanması hedefleniyor
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        Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) yıl sonu üretimin başlaması hedefleniyor.

        TÜİOSB Yönetim Kurulu üyeleri, Tarsus ilçesindeki şantiye ofisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 3 etaptan oluşan projede gelinen aşamaya ilişkin sunum yaptı.

        Balta, TÜİOSB'de altyapı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

        Yatırım büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını anlatan Balta, üretim faaliyetlerinin başlamasıyla yıllık 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini vurguladı.

        - "Sahanın 300 hektara çıkmasını hedefliyoruz"

        Balta, bölgenin Endüstri 4.0 üretim bandına uygun kurgulandığını dikkati çekerek, "Türkiye'nin en hızlı genişleyen OSB'siyiz. Fabrikaların inşaatlarının da yapımının sürdüğü OSB'de yıl sonu üretime başlama hedefimiz var. 3 etaptan oluşan OSB’mizde 226 hektar alana sahibiz. 4. etap genişleme planımızla bu sahanın 300 hektara çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

        TÜİOSB'deki çalışmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teftişi ve desteğiyle ilerlediğini anlatan Balta, "Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olma özelliğine sahibiz. TÜİOSB, Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerinde uygun inşa ediliyor. Yatırımcıların tamamı ihracatçı sanayicilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

        - 100 fabrikada 10 bin istihdam

        Balta, TÜİOSB'de kurulacak 100 fabrikada 10 bin istihdam amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yerli ve yabancı birçok markayı TÜİOSB sahasında ağırladık. Özellikle bazı yabancı markaların bizi keşfetmiş olmaları gurur verici. Genişleme alanında bazı kıymetli markalara yer vereceğimizi düşünüyoruz. Müjdeleri ilerleyen zamanlarda vereceğiz."

        Sunumun ardından gazeteciler, çalışmaların sürdüğü TÜİOSB sahasını gezdi.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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