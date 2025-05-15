Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahada idman yapan Hatay ekibi, dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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