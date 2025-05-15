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        Erdemli'de özel gereksinimli çocuklar Kızkalesi'ni gezdi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, özel gereksinimli çocukların katılımıyla Kızkalesi gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:13
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        Erdemli'de özel gereksinimli çocuklar Kızkalesi'ni gezdi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, özel gereksinimli çocukların katılımıyla Kızkalesi gezisi düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'ni daha önce görmeyen özel gereksinimli öğrenciler için organize edilen etkinliğe 42 çocuk katıldı.

        Öğretmenlerin de eşlik ettiği çocuklar, karadaki antik kentin ardından teknelere binerek gittikleri Kızkalesi'ni gezdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Kızkalesi'ni Görmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1200 öğrencinin tarihi kaleyi ziyaret etme fırsatı yakaladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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