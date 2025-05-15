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        Jandarma, yolcu kılığında bindiği otobüste telefonla konuşan şoföre ceza kestirdi

        Mersin'de yolcu kılığına giren jandarma personelinin telefonla konuştuğunu belirlediği şehirler arası otobüs şoförüne 5 bin 327 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:16
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        Jandarma, yolcu kılığında bindiği otobüste telefonla konuşan şoföre ceza kestirdi
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        Mersin'de yolcu kılığına giren jandarma personelinin telefonla konuştuğunu belirlediği şehirler arası otobüs şoförüne 5 bin 327 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir personel, Mersin'den Tokat'a seyahat eden şehirler arası otobüse sivil binerek denetim gerçekleştirdi.

        Jandarma personeli, seyir halindeyken telefonla görüşme yapan şoförü, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Yol güzergahında bekleyen jandarma ekiplerince durdurulan otobüsün şoförüne, seyir halindeyken telefonla konuştuğu gerekçesiyle 2 bin 168 lira ceza uygulandı.

        Sürücüye, şerit değiştirirken sinyal vermediği ve araçtan dışarıya çöp attığı için de 3 bin 159 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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