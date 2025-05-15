Jandarma, yolcu kılığında bindiği otobüste telefonla konuşan şoföre ceza kestirdi
Mersin'de yolcu kılığına giren jandarma personelinin telefonla konuştuğunu belirlediği şehirler arası otobüs şoförüne 5 bin 327 lira ceza uygulandı.
Mersin'de yolcu kılığına giren jandarma personelinin telefonla konuştuğunu belirlediği şehirler arası otobüs şoförüne 5 bin 327 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir personel, Mersin'den Tokat'a seyahat eden şehirler arası otobüse sivil binerek denetim gerçekleştirdi.
Jandarma personeli, seyir halindeyken telefonla görüşme yapan şoförü, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Yol güzergahında bekleyen jandarma ekiplerince durdurulan otobüsün şoförüne, seyir halindeyken telefonla konuştuğu gerekçesiyle 2 bin 168 lira ceza uygulandı.
Sürücüye, şerit değiştirirken sinyal vermediği ve araçtan dışarıya çöp attığı için de 3 bin 159 lira ceza kesildi.
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