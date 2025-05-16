Mersin'de 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeğiyle şüphelilerin adresinde ve bir serada gerçekleştirilen aramada 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

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