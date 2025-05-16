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        Mersin'de 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen operasyonda 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:35
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        Mersin'de 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi
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        Mersin'de düzenlenen operasyonda 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda dron destekli çalışmada, 2 şüphelinin adresi tespit edildi.

        Narkotik dedektör köpeğiyle şüphelilerin adresinde ve bir serada gerçekleştirilen aramada 21 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler, şüpheliler B.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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