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        Mersin Kızkalesi'ndeki oteller Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazır

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'ndeki tesislerde Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:08
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        Mersin Kızkalesi'ndeki oteller Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazır
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'ndeki tesislerde Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi, tarihi dokusu, kumsalı, deniziyle turizm dönemlerinde ve bayramlarda çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

        Tarihle iç içe denizin tadını çıkarma fırsatı sunan, mavi bayrak sahibi taşsız plajı ve ekonomik otelleriyle öne çıkan Kızkalesi'nde, işletmeler Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayarak rezervasyonları almaya başladı.

        Erken rezervasyonların işletmecileri memnun ettiği turizm bölgesinde, bayram dolayısıyla doluluğun yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor.

        Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine, Kızkalesi'nde bütün işletmelerin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu söyledi.

        Güzel bir bayram süreci geçireceklerini anlatan Çalışkan, "Dolu dolu geçeceğine eminim. Devletimizin verdiği imkanlarla bu senenin güzel geçeceğine inancım tam." dedi.

        Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda işletme sahibi Mehmet Şirin Öztop da Mersin'in turizmde önemli kentlerden biri olduğunu belirtti.

        Kentte sadece deniz, kum ve güneşin ön plana çıkmadığını anlatan Öztop, misafirlere farklı destinasyonlara hitap edecek çok sayıda alternatif sunduklarını belirtti.

        Kızkalesi'nin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Öztop, insanların burada tarihle iç içe yüzebildiğini dile getirdi.

        Öztop, denizin 25 metreden sonra derinleşmesi dolayısıyla da çocuklu aileler tarafından Kızkalesi'nin daha fazla tercih edildiğini belirtti.

        - "Şu an yüzde 30 oranında rezervasyon aldık"

        Kurban Bayramı ve devamındaki yaz sezonundan umutlu olduklarını anlatan Öztop, şöyle konuştu:

        "İşletmeler bayrama hazır, gelen misafirlerin sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmesi için bütün eksikliklerini tamamladı. İşletmeciler olarak tüm enerjimizle misafirlerimizi bekliyoruz. Bayram ve devamındaki yaz sezonuyla dolu dolu bir dönem geçireceğimize inanıyoruz. Kızkalesi genelde Kurban Bayramı'nı dolu geçiriyor. Şu an yüzde 30 oranında rezervasyon aldık. Kurban Bayramı'na kadar yüzde 100'lük doluluk oranına gelecektir. Misafirlerimizin erken rezervasyon yapması önemli."

        Öztop, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ulaşımda avantaj elde ettiklerine dikkati çekerek, bu kapsamda farklı ülkelerden de rezervasyon almaya başladıklarını ifade etti.

        Kızkalesi'ndeki bir otelin genel müdürü Nur Övür de bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Şu ana kadar gelen rezervasyonlardan memnun olduklarını vurgulayan Övür, "Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla yurt dışında farklı ülkelerden talepler mevcut. Hem yeni sezonda hem de bayramda yoğunluk bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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