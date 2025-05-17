Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 9 zanlı tutuklandı

Çalışma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ve bu hesap bilgilerini yurt dışında 100'den fazla yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere verdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, İstanbul, Ankara ve Malatya'da yasa dışı bahse yönelik çalışma başlattı.

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