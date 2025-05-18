Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.L'nin Kalınören Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Ev ve bahçede 33 kök Hint keneviri ile av tüfeği bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.L, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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