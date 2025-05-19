Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Musa Kibrit'in kullandığı 33 ASK 572 plakalı motosiklet, Bozdoğan Mahallesi'nde devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kibrit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kibrit'in cenazesi morga kaldırıldı.
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