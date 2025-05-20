Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza uygulandı

        Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarmasınca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron destekli denetim yapıldı.

        Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 aracın sürücüsüne 6 bin 951 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru

        Benzer Haberler

        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Mersin'de elektronik eşya fabrikasında yangın (2)
        Mersin'de elektronik eşya fabrikasında yangın (2)
        Mersin'de elektronik eşya fabrikasında yangın
        Mersin'de elektronik eşya fabrikasında yangın
        Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı
        Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı
        Mersin'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mersin'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs törenlerle kutlandı
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Mayıs törenlerle kutlandı