Mersin'de trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza uygulandı
Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza kesildi.
Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 7 sürücüye 6 bin 951 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarmasınca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dron destekli denetim yapıldı.
Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 aracın sürücüsüne 6 bin 951 lira ceza uygulandı.
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