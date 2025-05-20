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        Silifkeli öğrenciler 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

        Silifkeli öğrenciler, 23-25 Mayıs'ta Kars'ta düzenlenecek 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:51
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        Silifkeli öğrenciler 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak
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        Silifkeli öğrenciler, 23-25 Mayıs'ta Kars'ta düzenlenecek 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca gerçekleştirilen turnuvadaki çeşitli yarışmalarda il birincisi olan öğrenciler Ümmü Mina Küçükşahin, Alper Çerkezoğlu, Ahmet Taner Topcu ve Hasan Basri Kaykusuz, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

        Öğrenciler, 23-25 Mayıs'ta Kars'ta gerçekleştirilecek şampiyona öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nu ziyaret etti.

        Eroğlu, öğrencilerin Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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