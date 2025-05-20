Silifkeli öğrenciler 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca gerçekleştirilen turnuvadaki çeşitli yarışmalarda il birincisi olan öğrenciler Ümmü Mina Küçükşahin, Alper Çerkezoğlu, Ahmet Taner Topcu ve Hasan Basri Kaykusuz, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Silifkeli öğrenciler, 23-25 Mayıs'ta Kars'ta düzenlenecek 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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