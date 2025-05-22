Silifke'de ilkokul öğrencilerinden Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyaret
Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, Tarım Üretim ve Fen Okulunu ziyaret etti.
Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, Tarım Üretim ve Fen Okulunu ziyaret etti.
Yeşilovacık İlkokulu öğrencileri, Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyarette bulundu.
Tarımsal üretimle ilgili bilgi alan öğrenciler, sebze fidelerini de toprakla buluşturdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, etkinliğe katılan öğrencilerin doğal yaşam döngüsünü yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını, takım çalışması ve sorumluluk bilinci kazandıklarını belirtti.
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