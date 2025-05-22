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        Silifke'de ilkokul öğrencilerinden Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyaret

        Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, Tarım Üretim ve Fen Okulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:49
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        Silifke'de ilkokul öğrencilerinden Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyaret
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, Tarım Üretim ve Fen Okulunu ziyaret etti.

        Yeşilovacık İlkokulu öğrencileri, Tarım Üretim ve Fen Okuluna ziyarette bulundu.

        Tarımsal üretimle ilgili bilgi alan öğrenciler, sebze fidelerini de toprakla buluşturdu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, etkinliğe katılan öğrencilerin doğal yaşam döngüsünü yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını, takım çalışması ve sorumluluk bilinci kazandıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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