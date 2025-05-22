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        Mersin'de restore edilen eski Tarsus evi turizme kazandırıldı

        Mersin'de restore edilen eski Tarsus evi otel olarak hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:39
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        Mersin'de restore edilen eski Tarsus evi turizme kazandırıldı
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        Mersin'de restore edilen eski Tarsus evi otel olarak hizmet vermeye başladı.

        Bir şirket tarafından 9 yıl önce kiralanan Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'ndeki yapı, yasal izinlerin ardından yürütülen restorasyonunun tamamlanmasıyla otele dönüştürüldü.

        Tarihi St. Paul Kuyusu'nun yanında olduğu için bölge turizmine katkı sunması hedeflenen 17 parseldeki 61 odalı otel, konuklarını ağırlamaya başladı.

        Otelin genel müdürü Ahmet Külçür, yaptığı açıklamada, ilçeye tarihi dokusu olan bir otel kazandırıldığını belirtti.

        Çalışmanın turizm açısından önemli olduğunu dile getiren Külçür, şunları kaydetti:

        "Bir asırlık bina, yatırımcılarımızın yaklaşık 9 yıllık çalışması sonucunda otel haline getirildi. Otel için yaklaşık 11,5 milyon dolar harcama yapıldı. Tarsus'a kazandırılan en büyük markalardan birisi. Misafir memnuniyetine önem veriyoruz. Bu memnuniyeti sağladığımız takdirde otelin markasını en üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyorum."

        Külçür, ilerleyen süreçte restorasyon çalışmalarıyla oda sayısını artıracaklarını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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