Mersin'de evinde uyuşturucu madde imal edip satan zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutukladı.

Aramalarda 260 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar Hint keneviri tohumu ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kıyılarak süzülmüş tütün, 2 kasatura ve uyuşturucu ticaretinden ele edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

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