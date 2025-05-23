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        Gülnar'da AK Parti İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, AK Parti İlçe İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:22
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        Gülnar'da AK Parti İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, AK Parti İlçe İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Parti binasında gerçekleşen toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tığıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes ve AK Parti Gülnar Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Örs ve üyeler katıldı.

        Programda, yapılan faaliyetler ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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