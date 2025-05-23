Gülnar'da AK Parti İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı

Programda, yapılan faaliyetler ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Tığıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes ve AK Parti Gülnar Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Örs ve üyeler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.