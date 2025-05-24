Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 99 bin 753 lira ceza kesildi

Kamera kayıtlarından plakaları tespit edilen otomobillerin sürücülerine, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmaktan toplam 99 bin 753 lira ceza kesildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 2 otomobilin drift yaptığını belirledi.

Mersin'de otoyolda trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan 2 sürücüye toplam 99 bin 753 lira ceza uygulandı.

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