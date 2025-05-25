Mersin'de düzenlenen resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Mersin'de BN Sanat Akademisi tarafından organize edilen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Akademi organizasyonunda 15 Nisan'da başlayan yarışmada 64 resim jürinin beğenisine sunuldu.

Ressam Ahmet Yeşil'in de yer aldığı seçici kurulun değerlendirmesinde, Arzu Arslan, Emrah Akkayüz ve Abdullah Ramazan Polat yaptıkları eserlerle başarı ödüllerinin sahibi oldu.

Mansiyon ödülleri Bedriye Aydın, Mehmet İdris Eşkil, Arzu Yıldız ve İhsan Erenci'ye, jüri özel ödülü ise Bengisu Muazzez Kurtuluş'a verildi.

Yarışmada 10 resim de sergilenmeye değer seçildi.

Ödüller, bir otelin fuaye alanında düzenlenen törende sahiplerine verildi.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan da katıldı.