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        Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:14
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        Gülnar'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği organize edildi.

        Gülnar Müftülüğünce Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Öğrencilerin kurs boyunca öğrendiklerini sergilediği etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu.

        Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Bahar'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara başarı belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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