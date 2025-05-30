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        Gülnar Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Gülnar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:15
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        Gülnar Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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        Gülnar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve diğer protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

        Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Levent, sergide, yıl içinde 30 farklı alanda 60 kurs açtıklarını belirtti.

        Kurslarda 1250 kişiye eğitim verildiğini anlatan Levent, farklı alanlarda kurslar açmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Sergide, kursiyerlerce yapılan el işi ürünlerinden çini işlemeye ve hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürün yer aldı.

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