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        Bozyazı'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:47
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        Bozyazı'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenledi.

        Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mütfü, kurum müdürleri ve kursiyerler yaptı.

        Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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