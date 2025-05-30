Bozyazı'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenledi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenledi.
Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mütfü, kurum müdürleri ve kursiyerler yaptı.
Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
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