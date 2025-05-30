Bozyazı'da Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mütfü, kurum müdürleri ve kursiyerler yaptı.

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