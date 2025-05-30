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        Mersin'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek

        Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Mersin ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:59
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        Mersin'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek
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        Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Mersin ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Yeşilay Mersin Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011'den bu yana düzenlenen geleneksel Yeşilay bisiklet turu, 1 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

        Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliğin Mersin ayağı, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayacak.

        Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gerekli önlemler alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

        Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Toplumumuzu bağımlılıkların her türlüsüne karşı bilinçlendirmek, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde de artarak sürecektir. Sizleri de bu anlamlı yolculukta yanımızda görmekten mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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