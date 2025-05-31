Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı

Festival kapsamında, karakucak güreşleri, şiir dinletileri, halk konserleri ve çocuk karnavalı gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

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