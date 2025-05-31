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        Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı

        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:40
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        Mersin'de 63. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı
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        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

        Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda gerçekleştirilen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Dans gösterilerinin gerçekleştirdiği etkinlikte çeşitli yarışmalar da yapıldı.

        Festival kapsamında, karakucak güreşleri, şiir dinletileri, halk konserleri ve çocuk karnavalı gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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